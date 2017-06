Tributul producatorilor celui mai popular joc virtual de fotbal: Ronaldo, pe coperta EDITIE SPECIALA a FIFA 18. FOTO

Proaspat castigator al Ligii Campionilor, dupa ce a marcat o dubla in poarta lui Juventus, in finala de la Cardiff, incheiata 4-1, Cristiano Ronaldo se gandeste de acum la Balonul de Aur. Starul portughez a devenit favorit la cel mai important trofeu individual din fotbal dupa ce a pus mana si pe La Liga, si pe Liga Campionilor in acest sezon.

Ronaldo va mai avea parte de o onoare in curand. Potrivit The Sun, Ronaldo va fi pus de producatorii jocului virtual FIFA 18 pe o coperta editie speciala.

EA Sports a decis sa il puna pentru prima data pe coperta FIFA pe Cristiano Ronaldo, dupa ce in patru din ultimii cinci ani Messi a fost alesul acestora.

Primele fotografii cu noua coperta a FIFA 18, varianta cu Ronaldo, au aparut pe internet.