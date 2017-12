Mbappe, foarte aproape sa ajunga la Real Madrid: "Este adevarat, am avut discutii". Ce a spus atacantul

Kylian Mbappe a dezvaluit ca a fost foarte aproape sa ajung la Real Madrid in vara.

Mbappe a dezvaluit ca a purtat discutii in trecut cu Real Madrid inainte de a semna cu PSG, insa a precizat: "ce a fost in trecut, ramane in trecut".

Potrvit Marca, atacantul lui PSG a declarat: "Este adevarat ca am purtat discutii, dar au fost in trecut. Nu regret ca sunt la Paris".

Mbappe a marcat de 12 ori in toate competitiile pentru PSG si unul dintre cei mai buni marcatori din Ligue 1, alaturi de Cavani si Neymar.

Francezul este imprumutat de la Monaco pana in vara, echipa ce va primi suma de 180 de milioane de euro. Parizienii ii vor intalni in optimile Ligii Campionilor chiar pe Real Madrid. Aceasta mansa eliminatorie se va disputa pe 14 februarie la Real acasa.