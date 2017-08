"Credeau ca mor fara Barcelona, dar sunt mai VIU ca oricand!" Mesajul lui Neymar, dupa debutul cu gol la PSG. VIDEO

Neymar a marcat la debutul pentru PSG, in victoria cu 3-0 de la Guingamp.

Cel mai scump jucator din istorie a avut nevoie de 82 de minute pentru a marca primul gol in tricoul lui PSG.



In timp ce Barca era distrusa pe teren propriu de Real Madrid in Supercupa Spaniei, Neymar inscria pentru PSG in meciul cu Guingamp din campionatul francez. La final, Neymar s-a declarat extrem de fericit.

"Sunt foarte calm, stiam ca va fi foarte dificil sa plec de la Barcelona, dar sunt fericit aici. Oamenii credeau ca o sa mor fara Barcelona, dar este exact opusul: sunt mai viu ca oricand!", a spus Neymar, declarat omul meciului la final.

"Eu sunt fericit cand joc fotbal, e la fel, doar ca am schimbat tara, orasul si echipa, fotbalul e la fel. Sunt foarte fericit ca m-au ales omul meciului, dar cel mai important e ca a castigat echipa. E foarte usor sa joci cu Di Maria, Verratti, Dani Alves si cei care mai sunt aici", a mai spus Neymar.

