Acesta a fost un meci CU PORTILE INCHISE! Imagini incredibile in Ligue 1, la Saint Etienne - Rennes: ultrasii au descins pe stadion

Partida dintre Saint Etienne si Rennes, disputata astazi in Ligue 1, a fost intrerupta dupa ce un grup numeros de ultrasi a patruns pe stadion, desi arena gazdelor de la Saint Etienne era suspendata in urma incidentelor provocate la un alt meci.

Arbitrul partidei a intrerupt meciul in minutul 16, dupa ce fanii au patruns intr-una dintre peluze si au aprins torte. Fotbalistii au stat un sfert de ora la vestiare, pana cand ultrasii au parasit stadionul.

Meciul dintre Saint Etienne si Rennes s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

Saint-Etienne's match v Rennes was supposed to be played behind closed doors - but some ultras got in ???? pic.twitter.com/U3JIYZwuuq — mkalla mwambodze (@mmkalla) April 23, 2017

This match at Saint-Etienne was supposed to behind closed doors... The fans still managed to get in. For a bit!https://t.co/oKFgRalisD pic.twitter.com/inFQAXmYhM — BBC Sport (@BBCSport) April 23, 2017