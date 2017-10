Victorie in mocirla! CSA Steaua a batut din nou in liga a patra si e lider, dupa ce rapidistii s-au incurcat: VIDEO

Sute de fani au indurat frigul si ploaia in Ghencea, ca sa sustina Steaua lui Lacatus! Stelistii au castigat cu 1-0 si au victorii pe linie inaintea derby-ului cu Rapid!

Imbracati in alb, ca la Sevilla, stelistii lui Lacatus au castigat pe final meciul cu AS Tricolor. Golgheterul ligii a 4-a, Predescu, a marcat in minutul 85!



"Daca nu ma insel, cred ca am ajuns la 19 goluri", a spus Alin Predescu.

Codul portocaliu de ploi si vant nu i-a speriat pe fani.

Stelistii s-au luptat mai mult cu baltile decat cu adversarii. Cel mai greu le-a fost sa bata cornerele!

"Au fost batai de cap cu baltile astea, dar bine ca am iesit victoriosi de pe teren", a spus si Cadolar Curt.