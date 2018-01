Victorie cu SCANDAL pentru Craiova in primul meci din 2018! Oltenii au fost la un pas de bataie cu polonezii

Craiova a castigat primul meci din 2018.

Iuti la manie, oltenii au fost la un pas de bataie cu adversarii lor din Polonia.



Polonezii au jucat dur si i-au enervat pe olteni. Baluta si Mitrita au sarit la bataie la amicalul din Turcia. Craiova s-a razbunat la fotbal si a castigat cu 1-0 in fata polonezilor aflati pe locul 11 la ei in tara. Golgeterul oltenilor in campionat, Gustavo a marcat din penalty.



"Ma bucur foarte mult ca am facut 10 goluri pana acum si sper ca pot sa fac mai mult" a spus Gustavo.