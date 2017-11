Se anunta o vara incendiara! Real, Liverpool sau Bayern Munchen, asteptate in 2018 la Bucuresti! Vor juca impotriva Stelei

Se anunta o vara plina pentru iubitorii fotbalului din Romania!

Chiar daca nationala nu s-a calificat la Campionatul Mondial din Rusia de anul viitor, suporterii romani vor putea vedea la Bucuresti echipe de super clasa.

Steaua pregateste un patrulater in care sa mai fie prezente Real Madrid, Liverpool si unul dintre granzii Germaniei, Borussia Dortmund sau Bayern Munchen, informeaza Gazeta. In cazul in care una dintre aceste echipe va declina oferta, exista si variante de rezerva.

"Daca va refuza Steaua, varianta de inlocuire ar fi Galatasaray sau Fenerbahce, echipe care au mii de fani in Romania", a declarat pentru Gazeta Sporturilor o sursa din cadrul firmei care pregateste evenimentul. Potrivit sursei citate, in contractele cu aceste echipe se va pune o clauza conform careia fiecare echipa trebuie sa vina cu 80% dintre vedete.

O astfel de initiativa a mai existat si in anii trecuti, dar negocierile din 2015 si 2016 nu s-au concretizat.