Scor uluitor la meciul CSA Steaua - Benfica! Golurile nu au mai incaput pe tabela si organizatorii au setat-o din nou de la ZERO :)

CSA Steaua a inscris la foc automat in fata amatorilor de la Benfica Nova Generacao, in meciul din turul 3 al Cupei Romaniei.

CSA Steaua a facut scor cu Benfica Nova Generacao, in turul 3 al Cupei Romaniei. Sub privirile a aproximativ 400 de ultrasi ros-albastri, juniorii de la CSA au marcat la foc automat.



Pana in minutul 85, CSA a punctat de nu mai putin de 28 de ori! Cum tabela a ajuns la limita, organizatorii au setat-o de la zero :)

Echipele folosite

CSA Steaua: Chis- Chivu, Paduret, Chirila, Radu - Lolescu, Valcea (G. Constantinescu - Patranoiu, Macris (Predescu), Turbatu - Mirea (46. Izvoranu)

Antrenor: Ion Ion

Benfica Nova Generacao: Ionescu - Onicel, Dragne, Simion, Dinca, Nicolae, Enache, Mircioi, Moreira, Soare, Muniz

Antrenor: Ionel Preda