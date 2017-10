Scheletul de pe scaunul electric NU era Becali! Explicatia stelistilor pentru coregrafia care a uimit Europa

Toti ochii au stat in weekend pe primul mare derby din liga a 4-a Bucuresti, dintre Rapid si Steaua.

Stelistii au avut o coregrafie spectaculoasa in sectorul lor de tribuna. Mai multi dintre fani au crezut ca scheletul reprezentat pe panza e o aluzie la patronul FCSB Gigi Becali. Peluza Sud a explicat azi printr-un comunicat povestea din spatele imaginii propuse de ultrasi si s-a delimitat total de comparatia cu Becali.

"Ati avut in fata un CONDAMNAT ce reprezenta Peluza SUD/Steaua Bucuresti, condamnat ce refuza sa cedeze in ciuda greutatilor pe care le intampina (vezi scaunul electric care prezenta doar un element in intreaga poveste, element folosit pentru a pune in valoare show-ul de lumina din spatele panzei).

Personajul nostru va spune ca a trecut prin multe si ca indiferent de ceea ce se intampla si de cate dificultati va intampina, el nu va ceda si va ramane acolo unde ii este locul: in peluza, daca ne referim la ultrasii Stelei sau in istorie, daca vorbim de clubul sportiv Steaua Bucuresti. Cum de altfel s-a si intamplat, nu-i asa domnilor?

Aceasta coregrafie nu a fost una cu trimitere directa la fostul detinut pe care-l tot amintiti ori de cate ori Steaua Bucuresti apare pe agenda dumneavoastra pentru a crea confuzie. Mentionam ca Peluza Sud Steaua cat si clubul sportiv CSA STEAUA BUCURESTI, nu doresc nici un fel de asociere de nume sau actiuni cu un individ certat cu legea, individ ce este de domeniul trecutului si care are de dat socoteala in fata instantelor de judecata", au scris membrii Peluzei Sud pe Facebook.