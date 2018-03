O noua intepatura a lui Lupescu catre Burleanu: "Cu tot respectul, Romania a fost pe locul 47 anul trecut!"

Ionut Lupescu a negat ca Mircea Sandu va face parte din echipa lui.

Ionut Lupescu l-a criticat pe contracandidatul sau principal de la alegerile de la Federatia Romana de Fotbal, actualul presedinte, Razvan Burleanu.



”Trebuie sa ai competenta pentru a fi presedinte la FRF. Cu tot respectul, Romania a fost pe locul 47 anul trecut. Faptul ca ai jucat fotbal este un bonus. in plus, inainte de actuala functie trebuie sa fi facut si performanta. Cu tot respectul, actualul presedinte nu are aceste calitati” a spus Ionut Lupescu.

Ionut Lupescu a vorbit si despre prezenta lui Mircea Sandu la anuntul oficial al candidaturii.



"Kassai, Visan, Bodescu si Mircea Sandu nu vor face parte din echipa mea. Sa fie clar! Cum sa blochezi pe cineva care vrea sa ia cuvantul? Eu am invitat foarte multi oameni la evenimentul de lansare al campaniei mele, inclusiv pe Mircea Sandu, pentru ca eu nu-mi reneg trecutul.



Pentru ca pe mine deja au inceput sa ma atace si fac orice ca sa ma denigreze, atunci vreau sa-i protejez pe cei care vor veni in echipa mea. Conform statutului, nu pot propune decat o singura persoana, secretarul general. In plus, daca voi anunta echipa, atunci ar fi si o lipsa de respect fata de actuala echipa de la Casa Fotbalului, pentru ca sunt si oameni competenti acolo" a spus Ionut Lupescu la Digi Sport.