Planul "bomba" pentru o echipa de traditie din liga a doua: "In 5 ani luam campionatul, vreau sa ma bat cu Becali"

Candidata la promovare in ultimele sezoane, UTA sta acum destul de prost in clasamentul ligii a doua. Formatia aradeana e doar pe locul 12, la 24 de puncte de lider si la doar 5 de primul loc retrogradabil.

UTA traverseaza un sezon slab si are nevoie urgenta de finante. Sprijinita de la buget cu un milion de euro, echipa s-a mutat la Siria, pentru ca stadionul din Arad nu mai poate gazdui meciuri.

La finalul lunii decembrie, conducerea clubului, Primaria Arad si Suporter Club UTA (detinatorii marcii) au anuntat ca se cauta noi finantatori care sa preia clubul. "E nevoie de potential financiar pentru asigurarea unui buget pentru salariile si primele jucatorilor si angajatilor", spunea atunci Alexandru Meszar.

In aceste conditii, UTA a renuntat in iarna la cei mai importanti jucatori, intre care Grahovac, Stratila, Adili, Asani, Carstocea, Florea, Scutaru, Pacurar si Svedkauskas.

Florin Manea: "In 5 ani vreau titlul cu UTA"

Impresarul Florin Manea, fiul regretatului Nicolae Manea, spune ca este in discutii pentru preluarea clubului. Acesta are planuri mari, dorind un proiect asemanator Academiei lui Hagi.

"As vrea sa pot face ceva pentru UTA. Am jcuat acolo, am anumiti parteneri si sper sa pot sa ajut. Daca reusesc sa fac asta, la cum am lucrurile in plan, sper sa reusesc sa iau campionatul cu UTA! Singurul lucru pe care mi l-a lasat tata e un nume, Manea. Nu ma pot face de ras. Daca ajung sa iau UTA, vreau sa fiu numarul unu. Vreau sa ma bat cu Gigi Becali. Nu am banii lui, dar si Hagi l-a batut cu trei milioane de euro. Am adunat experienta, am un plan bine stabilit, ma pregatesc de ceva timp. Am bugete, tot, ma pregatesc de trei sau patru ani. La un moment dat vreau sa fiu de partea cealalta a gardului, sa vina impresarii la mine si sa negociem.



Am dat niste telefoane, mi-am anuntat intentia. Am vorbit cu cei de acolo, cu domnul Meszar, sper sa reusesc sa vorbesc si cu primarul Falca. E a doua mea echipa, dupa Rapid. Oamenii sunt calmi, orasul e frumos, m-am simtit extraordinar acolo. Intai merg la discutii si vom vedea ce se va intampla. Cred ca daca se aduna oamenii, orasul, toti cei din zona, in cinci ani luam campionatul", a spus Florin Manea pentru ProSport.