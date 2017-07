Mirel Radoi revine in antrenorat si va lucra cu alti doi UEFAntastici. Ce echipa preia

Daca in urma cu doi ani Radoi era principal, desi nu in acte, iar Dica secund pe banca Stelei, acum rolurile s-au inversat. Nicolae Dica a ajuns la carma echipei ros-albastre, in timp ce Radoi porneste de jos, de la nivelul ligii a treia.

Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Mirel Radoi revine in antrenorat. Dupa experienta mai putin fericita de pe banca Stelei, fostul capitan al formatiei ros-albastre a decis sa o ia de la capat de la un nivel mai scazut. Acesta va prelua o echipa de liga a treia!

Mirel Radoi, Sorin Paraschiv si Vali Badea vor incerca sa promoveze cu Vointa Saelele, o echipa din judetul Teleorman, in liga a doua. Paraschiv va fi presedinte, iar Badea manager general, anunta Dolce Sport.

"M-a interesat pentru ca si eu am scoala de fotbal aici si vreau sa ofer pespectiva copiilor sa joace de la varste mai fragede la liga a doua sau a treia. Eu am deschis filiale ale scolii mele la Rosiorii de Vede si la Turnul Magurele, iar aceasta echipa pica la fix. Pe termen scurt, vrem sa facem o echipa competitiva. Am discutat cu foarte multi jucatori care au evoluat la nivelul primei ligi.

Cristian Ontel o sa vina 100% la noi. Sper ca maine sa anunt si antrenorul echipei. Sunt in discutii cu mai multi antrenor. Eu sper sa aduc un antrenor care a fost si prin Liga I", a spus Valentin Badea pentru Gazeta Sporturilor.