Marea Unire de la Cluj: echipa care a imbracat astazi echipament jumatate FCSB - jumatate CSA Steaua chiar sub ochii lui Burleanu

Aflat la Cluj pentru meciul Romaniei cu Danemarca, Razvan Burleanu, seful FRF, a asistat astazi, alaturi de alti oficiali ai Federatiei, la meciul dintre U Cluj si Somesul Gilau, din liga a patra. Chiar sub ochii lui Burleanu, echipa oaspete a facut "Marea Unire dintre FCSB si CSA".

Special: Romania de Mondial! Toate informatiile, reactii si comentarii inainte, in timpul si dupa Romania - Danemarca! Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Aflat la Cluj pentru meciul Romaniei cu Danemarca, Razvan Burleanu, seful FRF, a asistat astazi, alaturi de alti oficiali ai Federatiei, la meciul dintre U Cluj si Somesul Gilau, din liga a patra. Chiar sub ochii lui Burleanu, echipa oaspete a facut "Marea Unire dintre FCSB si CSA".

Universitatea Cluj s-a impus astazi cu 11-0 in fata formatiei Somesul Gilau, intr-un meci contand pentru liga a patra. Partida s-a disputat in baza sportiva "Dan Anca", sub ochii lui Razvan Burleanu. La meci au asistat si circa 2.000 de suporteri ai Universitatii.

Pe langa scorul destul de mare, meciul s-a mai remarcat printr-o situatie inedita si amuzanta: oaspetii au jucat intr-un echipament format din tricouri cu emblema Steaua, acum detinuta de CSA, si sorturi cu cea a FCSB.

Sursa FOTO: cotidianul Gazeta Sporturilor/Raed Krishan