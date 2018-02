Incredibil! Cu cine a ajuns sa se antreneze Florin Costea dupa ce a plecat din Liga a 3-a

Costea e liber si asteapta oferte. Tocmai s-a despartit de Sirineasa, echipa din C pentru care a jucat in toamna.

Pentru a se mentine in forma, Costea se antreneaza cu echipa de liga a 4-a Valcea Cozia Calimanesti. Fostul atacant de milioane al Craiovei a si jucat pentru valceni in amicalul cu Poseidon Limanu si a reusit sa marcheze.

"La Sirineasa am vrut sa ma pun pe picioare, sa ma antrenez bine si sa am jocuri in picioare. Acum ma pregatesc zi de zi la Calimanesti si astept oferte. Am multe discutii si din strainatate, si din tara. Deocamdata, nu e nimic concret sau care sa ma satisfaca. Sper sa mai joc fotbal cativa ani si sa mai castig bani, de placere pot sa joc si acasa. Nu e usor, sunt multi jucatori liberi in aceasta perioada, dar sper sa trec de aceasta perioada mai grea si sa gasesc o echipa unde pot sa joc", a spus Costea, citat de Liga2.ro.

Clubul alaturi de care se antreneaza Costea e acum pe 2 in Superliga Valcea, la 5 puncte in spatele Flacarei Horezu.