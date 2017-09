Foresta a reusit azi prima victorie a sezonului!

Dupa ce a pierdut de 6 ori in primele 7 etape si a primit 42 de goluri, Foresta a batut-o azi pe CS Mioveni.



S-a terminat 2-0. Stanescu a reusit golul meciului in repriza a doua, dupa un sut direct in vinclu de la 30 de metri!