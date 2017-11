"Dupa acest sezon... aproape sigur va veni momentul" Pancu isi anunta retragerea din fotbal !

Ajuns la 40 de ani, Daniel Pancu declara ca se va retrage din fotbal la finalul acestui sezon.



Chiar daca anul trecut s-a retras, acesta a revenit in vara pe teren pentru a ajuta Acadeima Rapid sa promoveze din Liga a 4 a si vorbeste despre momentul in care va lasa din nou ghetele in cui.

"Pasiunea nebuna pentru Rapid m-a facut sa revin. A venit initiativa primarului de la Sectorul 1 al Capitalei, am raspuns prezent, am venit cu sufletul. Eu consider ca Rapid, Steaua, Dinamo, U Cluj, Timisoara, Craiova sunt echipele care vor reda farmecul fotbalului romanesc. Acum, campionatul romanesc sufera, interesul este scazut, nivelul e scazut. Acum se redreseaza putin lucrurile, pentru ca vin tineri talentati.

E acelasi lucru atunci cand inscriu un gol cu Venus sau cu Steaua, e acelasi lucru. Voi duce acest an pana la capat, pentru ca asta ne-a fost intelegerea la inceputul. Dupa acest sezon... aproape sigur va veni momentul” a declarat Daniel Pancu la Realitatea TV.