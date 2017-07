Cea mai tare prezentare pentru o echipa din Romania! Au iesit la TERASA cu fanii. Imagini senzationale

Echipa fanilor timisoreni, ASU Poli, e gata pentru un sezon istoric in B!

Viseaza la promovare peste un an! Ar putea fi prima echipa finantata de suporteri care ajunge in Liga 1!



ASU Poli si-a prezentat lotul si staff-ul pentru noul sezon la o terasa din centrul Timisoarei, in fata suporterilor.



Sursa foto: titusemanuel.ro