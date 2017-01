Are voie Becali sa schimbe numele clubului in PLIN SEZON? Anuntul surprinzator facut astazi de Burleanu

Burleanu a vorbit astazi despre scandalul cu Mititelu, dar si despre situatia marcii "Steaua".

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat miercuri ca FRF nu are suma de 220 de milioane de euro reprezentand prejudiciul solicitat de Adrian Mititelu in dosarul dezafilierii clubului FC Universitatea Craiova.

Procesul se afla pe rol la Curtea de Apel Bucuresti, iar urmatorul termen a fost stabilit pentru 8 februarie. "Este exclus. intreg fotbalul romanesc nu are o asemenea valoare (n.r. - 220 de milioane de euro). in 2014 sau 2015 veniturile totale din Liga I erau undeva in jur de 70 de milioane de euro. Iar 2016 cunoaste un regres din punct de vedere financiar. Prin urmare nu, nu avem cum sa ne permitem sa platim", a spus Burleanu la finalul sedintei Comitetului Executiv al FRF.

Intrebat daca pierderea procesului cu Adrian Mititelu si punerea in aplicare a unei asemenea decizii vor duce la desfiintarea FRF, Burleanu a raspuns: "Este un scenariu foarte sumbru. si nu doar pentru federatie, ci pentru tot fotbalul romanesc. FRF este o organizatie non-profit, o suma de membri, de cluburi si asociatii judetene de fotbal... Sincer, nu vreau sa ma gandesc cum ar arata fotbalul romanesc fara federatie... Fotbalul romanesc nu ar putea fi organizat in lipsa unei organizatii de profil".

In prima instanta, Tribunalul Bucuresti a decis ca Federatia Romana de Fotbal, Liga Profesionista de Fotbal si fostii presedinti ai celor doua foruri, Mircea Sandu, respectiv Dumitru Dragomir, sa achite suma de peste 220 de milioane de euro in urma dezafilierii clubului FC Universitatea Craiova din 20 iulie 2011. FRF, LPF, Mircea Sandu si Dumitru Dragomir au atacat decizia, iar procesul se afla in prezent pe rol la Curtea de Apel Bucuresti.

In ceea ce priveste hotararea judecatoreasca prin care FC Steaua este obligata sa isi schimbe numele in urma conflictului cu CSA Steaua, presedintele FRF, Razvan Burleanu, a afirmat: "Schimbarea de denumire este permisa de regulamentele FRF, acest lucru se poate face in pauza competitionala. Dar exista un termen limita pentru asta, mai exact 4 iunie, cand FRF trebuie sa comunice UEFA echipele si denumirile lor pentru participarea in competitiile europene".

El a adaugat insa ca FRF va fi obligata sa aplice executarea sentintei in acest caz chiar si in timpul competitiei. "Interpretarea mea este ca va trebui sa aplicam decizia instantei chiar si in timpul competitiei, pentru ca toate regulamentele federatiei se supun deciziilor instantelor", a precizat Burleanu.

La 22 decembrie, Curtea de Apel Bucuresti a decis ca gruparea din Liga I detinuta de Gigi Becali, Fotbal Club Steaua Bucuresti, nu mai are voie sa foloseasca numele "Steaua" si "Steaua Bucuresti" fara consimtamantul clubului Armatei, CSA Steaua. Decizia este executorie, dar nu si definitiva, ea putand fi atacata cu recurs.