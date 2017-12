Un nou record pentru Ronaldo! L-a depasit din nou pe rivalul Messi cu golul din meciul cu Al Jazira

Saptamana si trofeul pentru Cristiano Ronaldo.

Ronaldo a marcat pentru Real Madrid la Campionatul Mondial al Cluburilor si a devenit golgheterul all time al competiei. Portughezul a egalat pentru Real Madrid in minutul 53, iar Campioana Europei a reusit sa se califice in finala cu reusita lui Bale, venita pe final.

A fost al saselea gol al lui Ronaldo in aceasta competitie, el reusid sa-si intreaca rivalii de la Barcelona, Messi si Suarez, care au cate 5 reusite.

Ronaldo marcase in 2008 pentru Manchester United, iar in 2016 a marcat de patru ori, o data in semifinale si de trei ori in finala de la Yokohama.