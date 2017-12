Un fost jucator al Gloriei Bistrita este golgheterul Europa League! A fost dorit si de Becali la Steaua

Junior Moraes este pe primul loc in clasamentul golgheterilor alaturi de Andre Silva de la Milan si Emiliano Rigoni de la Zenit.





Brazilianul si-a inceput cariera de fotbalist la Santos, pe urma a fost adus in Romania in anul 2011 de Gloria Bistrita de la Santo Andre.

Acesta a fost dorit de mai multe ori de Becali la Steaua insa transferul nu s-a realizat. Brazilianul a fost coleg si cu Ianis Zicu la TSKA Sofia in sezonul 2012 - 2013.

In prezent, Junior Moraes joaca la Dinamo Kiev unde a marcat 6 goluri in Europa League si 4 goluri in campionat.

Iata clasamentul golgheterilor din Europa League :

1. Junior Moraes - Dinamo Kiev - 6 goluri

2. Emiliano Rigoni - Zenit - 6 goluri

3. Andre Silva - Milan - 6 goluri

4. Aleksandr Kokorin - Zenit - 5 goluri

5. Aritz Aduriz - Bilbao - 5 goluri

6. Wilian Jose - Real Sociedad - 5 goluri

7. Patrick Twumasi - FC Astana - 4 goluri

8. Mario Balotelli - Nice - 4 goluri

9. Roger Assale - Young Boys - 4 goluri

10. Alassane Plea - Nice - 4 goluri

11. Jefferson Farfan - Lokomotiv - 4 goluri

12. Fransergio - Braga - 4 goluri

13. David Selke - Hertha BSC - 4 goluri

14. Theo Walcott - Arsenal - 3 goluri

15. Constantin Budescu - 3 goluri

16. Felipe Caicedo - Lazio - 3 goluri

17. Benjamin Verbic - Copenhaga - 3 goluri

18. Munas Dabbur - Red Bull Salzburg - 3 goluri

19. Junior Kabananga - FC Astana - 3 goluri

20. Michael Krmencik - Plzen - 3 goluri