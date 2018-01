Promisiunea fabuloasa a unui suporter turc pentru Sumudica! L-a vazut pe cal si a exclamat: "Asta e SULTANUL nostru"

Daca-i duce pe turci in cupele europene, Sumudica va avea statuie. Sus pe cal, ca un sultan!

Un sculptor turc a construit un adevarat muzeu al statuilor in Antalya. Omul e gata sa-i faca statuie si lui Sumudica. Asteapta comanda de la Kayseri. 10 mii de euro va costa statuia lui Sumudica.



Sumudica trebuie sa mai astepte, insa, putin. Sculptorul lucreaza acum la un elefant.



In Antalya, turcii au construit hoteluri impresionante pentru cele 500 de echipe care se pregatesc acolo. Cladirile celebre din intreaga lume au replici in statiunea pe care au ales-o stelistii, oltenii si campionii lui Hagi.