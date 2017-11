"SELFIE LEGENDAR". Kaka, Del Piero, Alonso si Zidane si-au dat intalnire in Rusia si au luat parte la evenimentul de prezentare a mingii de Mondial

Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero, Xabi Alonso si Kaka s-au intalnit in Rusia pentru prezentarea mingii pentru Cupa Mondiala din 2018

Fost jucator la Milan si Real Madrid, brazilianul Kaka a postat un selfie alaturi de aceste legende si l-a postat pe pagina sa de Twitter cu descrierea:" Vrea cineva sa joace un meci?"



5 World Champions, 3 stripes and one perfect ball. Welcome #Telstar18 ⚽️???????? #HereToCreate pic.twitter.com/MOp2Oo7yvl