S-a nascut in tara lui Pele, Zico si Romario, dar il iubeste pe Hagi. Povestea brazilianului indragostit de Romania '98 si de fotbalul din Liga I

Faceti cunostinta cu "Hagi" Robson, brazilianul innebunit dupa Romania '98.

Brazilia este o tara uriasa, cu milioane de fani indragostiti de fotbal, iar asta ofera loc pentru mai multe pasiuni neobisnuite. Aici sunt oameni care, in afara echipei lor de suflet, tin cu echipe din Europa, America de Sud sau chiar din Asia. Sau cu echipe din Romania. Pe Facebook, exista un grup de cam vreo 50 oameni indragostiti sau curiosi in ceea ce priveste fotbalul romanesc. Robson Bezerra da Silva e unul dintre ei. S-a nascut in anul 1982 in Ibimirim, un orasel cu 20 de mii de locuitori, localizat in statul Pernambuco, nord-estul Braziliei, la 339 km distanta de Recife, capitala statului.

Robson juca fotbal din copilarie, asa cum se intampla cu mai multi brazilieni. Dar in anul 1998, a inceput o pasiune extrem de exotica si chiar ciudata pentru multi din tara noastra. "Mergeam la o ferma care apartinea unui prieten al tatalui meu, dar putin inainte am vazut ca se transmitea meciul Romania-Columbia de la Cupa Mondiala. Am zis tatalui ca echipa mea la acel meci va fi cea care foloseste echipamentul in galben", ne povesteste Robson. A fost suficient. Jocul frumos al romanilor si golul remarcabil reusit de Adrian Ilie i-au desteptat curiozitatea si pasiunea brazilianului care avea 16 ani la acea vreme.

