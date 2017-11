Probleme pentru Lopetegui? Cu cine va putea juca cu Rusia in locul accidentatului Isco.

Spania sub conducerea lui Julen Lopetegui s-a calificat cu brio la Mondialul din Rusia. Pana la turneul final, spaniolii se "incalzesc" intr-un amical chiar impotriva tarii gazda.



Selectionerul iberic nu s-a decis cine va fi titular in locul Isco in amicalul cu Rusia. Acesta s-a accidentat in meciul impotriva Costa Ricai si se presupune ca va reveni in scurt timp pe teren, insa nu indeajuns de repede pentru a evolua maine seara, la Sankt Petersburg.

Cu toate ca are inlocuitori la mijlocul terenului, tehnicianul nu s-a hotarat pe cine sa titularizeze alaturi de Iniesta si Busquets la mijloc.

In amicalul cu Costa Rica, Thiago Alcantara a inceput titular si a fost schimbat cu Saul Niguez la pauza. De asemenea, antrenorul ii mai poate folosi la mijloc pe Illaramendi sau pe Koke.

Si in atac sunt probleme. Diego Costa n-a jucat in acest sezon pentru Chelsea, acesta urmand sa plece in iarna la Atlerico Madrid.

Spaniolul in varsta de 29 de ani are 6 luni la dispozitie, incepand cu luna ianuarie, sa-l convinga pe selectioner ca merita sa fie in lotul de Mondial. Lopetegui s-a bazat pana acum pe Alvaro Morata si pe veteranul David Villa.