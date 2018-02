Lucescu va reveni in Rusia si nu vrea sa fie vazut drept un dusman: "Nu stiu de ce s-au intors toti impotriva mea!"

Mircea Lucescu va reveni in Rusia si nu vrea sa fie perceput drept un inamic.



Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X!

Mircea Lucescu, selectioner al Turciei, se va intoarce in Rusia pentru meciurile din grupa de Nations League. Mircea Lucescu a antrenat pentru un sezon in Rusia, pe Zenit Sankt-Petersburg, si a intrat in dispute cu mai toata lumea, de la jurnalisti, la presedintele federatiei.

Lucescu spune ca dreptatea a fost de partea lui in fiecare dintre situatii si nu vrea sa fie vazut de suporterii si de jurnalistii rusi drept un dusman al Rusiei.



"Nu stiu de ce se intampla asta, dar cuvintele mele au interpretatea adesea gresit in presa. Poate pentru ca in Europa de Est jurnalistii respecta doar antrenorii venit din Occident. Nu stiu de ce toti s-au intors impotriva mea. Poate pentru ca mi s-au atribuit cuvintele: 'Toti jurnalistii sunt prosti!'. Dar nu este adevarat. Am folosit aceasta expresie impotriva unui singur jurnalist care ma provoca in mod constant", a declarat Mircea Lucescu pentru matchtv.ru.

Chiar daca a stat doar un sezon (2016-2017) pe banca lui Zenit, Lucescu nu regreta experienta din Rusia.

"Am avut rezultate bune intr-o situatie extrem de dificila. Sunt multumit de munca mea. Sunt sigur ca in al doilea sezon am fi reusit sa avem o evolutie mai buna", a mai precizat Lucescu, care a punctat ca meciurile dintre Rusia si Turcia din Nations League nu se vor transforma in meciuri intre el si Rusia.