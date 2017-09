Lista de 25 de candidati pentru trofeul Golden Boy 2017! Cine are cele mai mari sanse sa castige

Publicatia italiana Tuttosport a anuntat lista cu candidatii pentru trofeul Golden Boy, care rasplateste cel mai bun fotbalist U21 al anului.

Mbappe, Dembele si Rashford se numara printre cei 25 de candidati anuntati astazi de Tuttosport in cursa pentru trofeul Golden Boy, un "Balon de Aur" rezervat jucatorilor U21.

Este a 15-lea an in care publicatia italiana acorda acest premiu, devenit deja unul de traditie in fotbalul european.

De-a lungul anilor, Messi, Rooney, Aguero, Gotze sau Pogba s-au numarat printre fotbalistii care au pus mana pe acest trofeu.

Tuttosport se consulta cu cele mai importante publicatii de sport din Europa, ca L'Equipe, Marca, The Times, A Bola, De Telegraaf, Corriere dello Sport si Gazzetta dello Sport, inainte sa anunte lista de 25 cei mai buni tineri jucatori ai anului.

Mbappe si Dembele, favoriti

Iata lista de 25 de jucatori, publicata de Tuttosport:



Aaron Martin (Espanyol)

Jean-Kavin Augustin (RB Leipzig)

Rodrigo Bentacur (Juventus)

Steven Bergwijn (PSV Eindhoven)

Dominic Calvert-Lewin (Everton)

Federico Chiesa (Fiorentina)

Ousmane Dembele (Barcelona)

Amadou Diawara (Napoli)

Kasper Dolberg (Ajax)

Gianluigi Donnarumma (AC Milan)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Joe Gomez (Liverpool)

Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen)

Borja Mayoral (Real Madrid)

Kylian Mbappe (PSG)

Emre Mor (Celta Vigo)

Reece Oxford (Borussia Mönchengladbach)

Christian Pulisic (Borussia Dortmund)

Marcus Rashford (Manchester United)

Allan Saint-Maximim (Nice)

Dominic Solanke (Liverpool)

Theo Hernandez (Real Madrid)

Youri Tielemans (Monaco)

Enes Unal (Villarreal)

Kyle Walker-Peters (Tottenham)