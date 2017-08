FIFA a anuntat lista de 12 nominalizari pentru ANTRENORUL ANULUI! Pe cine ati alege?

Zidane, Allegri, Ancelotti si Conte se numara printre cei nominalizati pentru titlul de cel mai bun antrenor al anului.

Cei 12 antrenori de pe lista pentru premiul "The Best FIFA Men’s Coach" sunt urmatorii:

**Massimiliano Allegri (Italia - Juventus)

**Carlo Ancelotti (Italia - FC Bayern Munchen)

**Antonio Conte (Italia - Chelsea)

**Luis Enrique (Spania - FC Barcelona)

**Pep Guardiola (Spania - Manchester City)

**Leonardo Jardim (Portugalia - AS Monaco)

**Joachim Low (Germania - nationala Germaniei)

**Jose Mourinho (Portugalia - Manchester United)

**Mauricio Pochettino (Argentina - Tottenham Hotspur)

**Diego Simeone (Argentina - Atlético Madrid)

**Tite (Brazilia - nationala Braziliei)

**Zinedine Zidane (Franta - Real Madrid).

Pentru premiul de antrenorul anului in fotbalul feminin pe lista scurta se afla Olivier Echouafni (Franta, nationala Frantei), Emma Hayes (Anglia, echipa feminine a clubului Chelsea), Ralf Kellermann (Germania, VfL Wolfsburg), Xavi Llorens (Spania, FC Barcelona), Nils Nielsen (Danemarca, national Danemarcei), Florence Omagbemi (Nigeria, nationala Nigeriei), Gerard Precheur (Franta, Olympique Lyon), Dominik Thalhammer (Austria, nationala Austriei), Sarina Wiegman (Olanda, nationala Olandei), Hwang Yong-Bong (Coreea de Nord, nationala under 20 a Coreei de Nord).

Castigatorii vor fi alesi luandu-se in calcul optiunile capitanilor echipelor nationale, optiunile selectionerilor, votul publicului pe site-ul fifa.com si propunerile a peste 200 de reprezentanti mass-media din intreaga lume.

Votarea are loc in perioada 21 august - 7 septembrie. Cei trei finalisti pentru fiecare categorie vor fi anuntati in septembrie.

A doua editie a galei "The Best" va avea loc la 23 octombrie, la Londra.



News.ro