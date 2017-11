Duelul BOMBARDIERILOR Falcao si Cavani! Mbappe revine la Monaco in marele derby al Frantei

Radamel Falcao este increzator ca va marca in marele derby al Frantei, AS Monaco - PSG, ca va fi diseara de la ora 22.00

Capitanul lui AS Monaco are 13 goluri in 10 meciuri de campionat si nu vrea sa se opreasca aici. De partea cealalta se afla "bombardierul" Cavani, cel care este in topul golgheterilor in anul calendaristisc 2017 si pe primul loc in acest sezon de Ligue 1 cu 15 goluri in 12 partide.

"Incerc sa marchez in fiecare meci pentru a imi ajuta echipa. In acest sezon am inceput foarte bine, sunt mandru de asta si ii multumesc lui Dumnezeu pentru sansa de a juca fotbal in continuare si pentru obtinerea rezultatelor bune" a spus atacantul columbian in direct la Ligue 1 Show.

In acest sezon, AS Monaco este pe locul 2 cu 29 de puncte iar PSG este pe prima pozitie cu 35 de puncte. In UEFA Champions League echipa antrenata de Leandro Jardim are un parcurs foarte slab fata de anul trecut, fiind pe ultimul loc in grupa sa, in timp ce PSG merge foarte bine si in Liga. Echipa lui Unai Emery este pe primul loc in grupa sa avand cele mai multe goluri din istoria Ligii Campionilor in faza grupelor, 24.

Falcao a venit la AS Monaco in vara lui 2014 de la Atletico Madrid pe suma de 43 de milioane de euro si a mai fost imprumutat in 2015 si in 2016 la Manchester United si Chelsea.

Si PSG este pregatita pentru marele derby. Jucatorul imprumutat de la Monaco, Mbappe se va intoarce ca adversar pe terenul unde a "explodat" la inceputul anului. Acesta va fi cumparat la vara de catre parizieni cu suma de 180 de milioane de euro, fiind doar imprumutat in aceasta stagiune pentru ca PSG sa se incadreze in Fair-Play-ul Financiar.