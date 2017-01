Declaratii surprinzatoare ale lui Aubameyang in Bild: "Real Madrid nu este totul in lume"

Gabonezul a declarat ca nu va juca niciodata pentru Bayern Munchen.

Atacantul se afla in acest moment cu nationala Gabonului la Cupa Africii.

Legat de viitorul sau, el a declarat: "Nimeni nu poate prezice viitorul, pot sa raman aici pentru 2 ani, 5 ani sau poate plec la ora zece. E posibil ca cineva sa se inteleaga cu Dortmund si ma duc".

Intrebat daca transferul la Real Madrid mai este de actualitate, el a raspuns: "In cazul in care Madrid ma vrea, sa sune, daca nu ma vrea, nu e nici o problema, Real Madrid nu este totul in lumea asta", a declarat Aubameyang pentru ziarul german Bild.

Inevitabil a venit si intrebarea legata de Bayern, iar jucatorul a vrut sa inchida orice speculatie, declarand: "Nu voi merge niciodata la Bayern, asta e sigur. Ar fi greu pentru fanii Borussiei".

Pana in 2018 mai are Aubameyang contract cu Borussia Dortmund.

Gabonezul este in acest moment golgheterul Bundesligii, la 3 goluri distanta de atacantul celor de la FC Koln, Antony Modeste.