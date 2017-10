Decizie de ULTIMA ORA! Oficial: Arbitraj video in La Liga

Incepand cu sezonul viitor, toate meciurile din La Liga vor beneficia de tehnologia VAR

Juan Luis Larrea, presedintele interimar al Federatiei Spaniole de Fotbal (RFEF), a anuntat astazi ca arbitrajul cu asistenta video (VAR) va fi folosit, incepand din sezonul 2018/2019, in campionatul spaniol La Liga.

"Tehnologia a erupt in fotbal si trebuie sa o acceptam", a declarat Larrea, postului de radio Cadena Ser.

Oficialul a precizat ca testarea sistemului va fi efectuata in acest sezon, la peste 70 de meciuri.

"Vor fi teste in <off>. Adica fara sa se stie ca noi lucram", a precizat Larrea.

In acest sezon, arbitrajul video este folosit in Bundesliga si in Serie A.