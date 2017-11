Conte ii cere lui Abramovich sa bage din nou mana in buzunar! Cele 5 nume pentru o campanie spectaculoasa de transferuri

Antrenorul formatiei Chelsea Londra a pregatit o lista de 5 jucatori pentru perioada de transferuri de la iarna.





Potrivit celor de la Dailymail, antrenorul Antonio Conte vrea sa faca o campanie spectaculoasa de transferuri pentru

a ramane in continuare la formatia londoneza.

Campioni anul trecut, Chelsea este la 11 puncte de ocupanta primului loc in Premier League, Manchester City si vor cu disperare sa reduca acest avantaj al trupei lui Guardiola.

Cele 5 nume vehiculate pe lista de transferuri a lui Conte

1.Mouctar Diakhaby - Lyon



Francezul in varsta de 20 de ani a devenit o tinta atractiva pentru marile cluburi din Europa. Aparatorul francez mai este cautat si de Manchester City, iar oficialii gruparii din nordul Frantei cer pe jucatorul lor nu mai putin de 40 de milioane de euro.



2. Ross Barkley - Everton

Mijlocasul in varsta de 23 de ani a mai fost dorit de Chelsea in aceasta vara, dar negocierile au picat din cauza pretentiilor financiare a celor de la Everton. Acestia doresc 45 de milione de euro pentru englezul caruia ii va expira contractul la finalul acestui sezon.

3. Alex Sandro - Juventus

Chelsea nu renunta la Alex Sandro. Acestia doresc sa-l transfere langa Marcos Alonso pentru a dubla banda stanga.Brazilianul in varsta de 26 de ani este in negocieri cu oficialii lui Juventus pentru o eventuala prelungirea contractului. Daca nu se va realiza, sansele de a ajunge pe Stamford Bridge vor creste.

4 Lucas Moura - PSG

Venirile lui Neymar si Mbappe la PSG au pus o presiuneoarte mare asupra mijlocasului brazilian. Acesta a bifat doar 71 de minute in actualul sezon si este o rezerva de lux a bancii tehnice lui Unai Emery, iar Conte vrea sa profite de acest lucru si sa-l aduca in Anglia. Lucas Moura a venit in vara lui 2013 la PSG de la Sao Paulo pe suma de 40 de milioane de euro.



5. Cristian Benteke - Crystal Palace

Nemultumit de Michy Batshuayi, Antonio Conte mai vrea si un atacant langa Alvaro Morata. Cristian Benteke se pare ca ar fi alesul italianului. Atacantul belgian a mai avut oferte si din China dar au fost respinse. Totusi, oficialii lui Crystal anunta ca acesta va ramane pana la vara dupa Cupa Mondiala.