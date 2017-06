Boldrin pleaca AZI de la Steaua. Ce contract ii ofera Sumudica si ce profit face Becali

Fernando Boldrin se desparte de Steaua dupa numai un sezon.

Mijlocasul s-a inteles cu turcii de la Kayserispor. Echipa lui Sumudica va plati 1,5 milioane de euro catre Steaua in schimbul sau. Boldrin va castiga in jur de 350 000 de euro pe sezon la Kayseri, anunta impresarul sau, Catalin Lita.

"Cluburile s-au inteles, Boldrin va ajunge marti in Turcia. Nu mai are ce sa se intample. Nu ma asteptam ca Boldrin sa stea mai mult de un sezon la FCSB. Eram convins ca se va transfera in strainatate. Sumudica este omul care a avut incredere in el. Va avea un salariu de trei ori mai mare in Turcia.

Cred ca o sa aiba un contract pe 3 ani. De Amorim e al Stelei, mai are 4 ani de contract. Din pacate, nu a avut un sezon prea reusit. Sunt convins ca poate reveni la forma pe care a avut-o. Steaua nu e dispusa sa-l lase sa plece pe orice fel de suma", a spus Lita la Dolce Sport.

Steaua a platit 300 000 de euro pentru Boldrin in urma cu un an.