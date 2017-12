A ras degeaba de Ronaldo! Statuia lui arata chiar mai rau :)) Cum arata bustul pe care i l-au facut indienii lui Maradona

Diego Maradona a participat luni la inaugurarea unei statui care il reprezinta in momentul in care ridica trofeul Cupei Mondiale, cucerit cu nationala tarii sale in 1986.

Statuia are o inaltime de patru metri, iar fotografiile acesteia publicate pe retelele de socializare au atras numeroase ironii din partea fanilor, care considera ca aceasta seamana foarte putin cu Maradona.

Unii dintre internauti au comparat statuia argentinianului cu cea a lui Cristiano Ronaldo, inaugurata in urma cu cateva luni in Portugalia si care a fost refacută ulterior, in urma criticilor venite din partea suporterilor atacantului lui Real Madrid.