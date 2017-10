ULTIMA ORA | Reactia vestiarului Stelei dupa SCANDALUL ALIBEC: "Atmosfera foarte buna!"

Steaua este liderul grupei G, cu maximum de puncte dupa primele doua jocuri. Pentru ros-albastri urmeaza acum "dubla" cu Hapoel Beer Sheva, meciuri care pot asigura calificarea in primavara europeana.

Florin Tanase a declarat la conferinta de presa dinaintea partidei ca s-ar multumi si cu un egal pe terenul celor de la Beer Sheva, dar a punctat ca echipa pregatita de Dica a reusit meciuri foarte bune in deplasare.

"Am facut meciuri foarte bune in deplasare, in Europa. Si la Lisabona, la Plzen, o repriza la Lugano. Important este sa ne calificam in primavara, dar sunt importante si celalalte dispute pentru coeficient. Normal ca putem obtine 6 puncte. E normal sa ne gandim la victorie, sper ca maine sa facem un joc bun. Daca nu, este bun si un rezultat de egalitate", a declarat Tanase.

Pintilii, accidentat, si Alibec, pedepsit dupa reactia sa de la meciul cu Voluntari, vor lipsi de la meciul din Europa League. Tanase spune ca in ciuda scandalului din ultima saptamana atmosfera din vestiar este una foarte buna.

"Doi jucatori foarte importanti, foarte valorosi, dar sper ca cei care vor juca în locul lor sa-i suplineasca foarte bine. In vestiar este o atmosfera foarte buna, speram sa se vada asta si în teren, sa fim o echipa", a precizat decarul Stelei.