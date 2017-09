"Sa picam cu Steaua in primavara europeana? Nu, nu..." Moti s-a amuzat de scenariu care le da fiori stelistilor :) VIDEO

Cu Moti titular, si cu Keseru intrat in finalul partidei, Ludogorets a invins-o aseara pe Hoffenheim in Europa League, scor 2-1.

Ludogorets a invins-o pe Hoffenheim si e pe locul 2 in clasament, cu 4 puncte. A inceput sa rada cand a fost intrebat de posibilitatea de a da din nou peste Steaua, de aceasta data in primavara europeana.

"Nu, nu... acum e important, si pentru noi si pentru Steaua, sa iesim din grupe. Eu cred ca Steaua are o grupa un pic mai usoara, important e sa iesim din grupe. Dupa aia vedem, daca ajungem sa ne batem intre noi, vedem ce se intampla."

"E o performanta mare faptul ca am reusit sa o invingem pe Hoffenheim, care are rezultate bune in Bundesliga. La final, noi am fost cei fericiti."

Ludogorets mai e in grupa cu Braga (6 pct) si Istanbul BB.

Cosmin Moti a vorbit si despre numirea lui Contra la nationala. Romania urmeaza sa joace ultimele doua partide din campania preliminara pentru Mondial, cu Kazahstan (5 octombrie) si Danemarca (8 octombrie).

"L-am cunoscut ca jucator, il stiu, cred ca o sa fie un pas inainte. Normal, si Claudiu Keseru se bucura, e un jucator important pentru nationala Romaniei."

"Nu m-a surprins convocarea lui Lobont, il stiu, cred ca ii poate ajuta pe cei mai tineri. Eu zic ca e bine pentru noi."

"Cred ca Lobby a fost chemat pentru a-i ajuta pe cei mai tineri. Credeti-ma, eu am jucat cu el, va fi de ajutor pentru echipa nationala."

"S-au schimbat multe lucruri in bine in mandatul lui Daum. Nu trebuie sa aruncam cu pietre cu el. S-au schimbat multe lucruri, atat ca mentalitate, cat si ca pregatire. Trebuie sa ramanem cu lucrurile bune din mandatul domnului Daum", a mai spus Moti la PRO X.