"Mi-ar placea sa spun ca suntem favoriti, dar nu pot!" Ce a spus Edi Iordanescu inainte de debutul in Europa League

La Giurgiu e in toi ritualul anti-tantari pentru debutul lui Edi Iordanescu in Europa.

Sefii Astrei alunga tantarii si-i cheama pe oameni la meci. "Nu radeti. Nu suntem favoriti cu azerii" - spune Coman.

Meciul cu azerii de la Zira va fi primul in Europa pentru Edi Iordanescu. Tatal lui a debutat pe banca direct in Supercupa Europei ! Tata Puiu a castigat Supercupa cu Steaua acum 30 de ani si-l ajuta pe fiul sau la debutul in Europa.

"Am vorbit, vorbesc si voi vorbi pentru ca experienta pe care o are in spate este una extrem de importanta. Debutul lui a fost la cel mai inalt nivel , sunt invidios pe ce a reusit si cred ca orice antrenor roman si-ar dori sa ajunga la un astfel de nivel" spune Edi Iordanescu.

Astra a dat cu solutii impotriva tantarilor inainte de meciul cu Zira. Fanii nu se inghesuie la stadion - s-au vandut doar 400 de bilete ! In anul in care a ajuns in premiera in primavara europeana, Astra e prima echipa din Romania care va juca in noul sezon din Europa.

"Mi-ar placea foarte mult sa spun ca suntem favoriti , dar nu pot sa spun acest lucru. La fel de tare as vrea sa promit ca ne vom califica" mai spune Iordanescu Jr.

"Noi trebuie sa fim destepti, sa jucam fotbalul cu cap" crede Al Stan.