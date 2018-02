"Meciul tur ne-a pacalit, credeam ca se poate mai mult!" Reactia lui Budescu dupa DEZASTRUL de pe Olimpico

Lazio 5-1 Steaua // Constantin Budescu spune ca stelistii s-au relaxat dupa victoria din tur.

"Din pacate am primit gol repede, probabil ne-a demoralizat putin si ati vazut ce s-a intamplat. Nu am putut obtine mai mult in aceasta seara, ne-a fost greu si ati vazut rezultatul.

Ei aveau ocazii cand pierdeam mingea, au jucatori rapizi, cu multa calitate si au avut foarte multe ocazii. N-am avut nicio sansa.

Nu stiu daca asta e distanta reala dintre noi, din pacate am luat din nou 5 goluri. Probabil ne-a pacalit si meciul din tur, am crezut ca puteam merge peste ei si aici, dar nu a fost asa, ne-au taxat la prima ocazie.

Si daca ne aparam si primeam gol repede, apoi tot trebuia sa iesim sa atacam si nu stiu daca era altul rezultatul. Probabil ne-a pacalit meciul tur, credeam ca putem mai mult.

Noi am facut o figura frumoasa in Europa, am iesit din grupe, avem alta treaba in campionat, nu ne comparam cu alte echipe din alte tari, trebuie sa ne facem treaba la noi in tara si sa castigam campionatul.

Suntem favoriti la titlu, toate echipele din playoff au sanse egale.

Am pierdut o calificare, stiam ca o sa fie foarte greu, nu ne-am calificat, este bine ca am iesit din grupe si asta a fost ca un bonus pentru noi", a spus Constantin Budescu pentru ProTV.