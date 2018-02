LAZIO - STEAUA, LIVE VIDEO 20:00 // ULTIMA ORA: Lazio a lasat 4 nume importante in afara lotului pentru meciul de diseara

Lazio - Steaua, diseara, 20:00, IN DIRECT la ProTV si pe www.sport.ro. Comentam partida si pe Facebook/Sport.ro

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Stelistii primesc vesti bune si in ziua meciului cu Lazio. Simone Inzaghi, antrenorul formatiei italiene, a anuntat lotul pentru meciul de diseara. De pe lista lipsesc patru nume destul de importante!

Inzaghi a decis sa ii lase in tribuna pe Radu Stefan, Jordan Lukaku, Wallace si Luis Felipe.

Dintre acestia, Lukaku si Felipe au fost titulari in meciul tur, in timp ce Radu Stefan si Wallace sunt de obicei in primul 11 in meciurile din Serie A.



Lotul lui Lazio

Portari: Guerrieri, Strakosha

Fundasi: Basta, Bastos, Caceres, de Vrij, Marusic, Patric

Mijlocasi: Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic-Savic, Murgia, Parolo

Atacanti: Caicedo, Felipe Anderson, Immobile, Nani