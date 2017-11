Gigi Becali a tinut ora de matematica in direct la TV: "Am fost olimpic, singurul care lua 10! De asta sunt convins ca Florinel Coman este jucator de 100 de milioane de euro!"

Gigi Becali a dezvaluit in premiera la Pro X ca ... a fost olimpic la matematica!

Joi, 23 noiembrie, in direct la PRO TV: Viktoria Plzen - Steaua in UEFA Europa League! Bucurati-va de fotbal!

Patronul Stelei, Gigi Becali, si-a aparat afirmatiile legate de suma la care il evalueaza pe Florinel Coman explicand faptul ca a fost .. olimpic la matematica!

"La liceu aveam la matematica o domnisoara care dadea numai nota 9 si eu am reusit sa iau nota 10. Nu aveam medie de 10, dar eram singurul care lua note de 10. A fost odata inspectie la ora de matematica si m-am trezit cu 2 de 10 in catalog. M-a scos profesoara la tabla si era o teorema pe care am demonstrat-o. Parcă eu eram matematicianul care am inventat-o. Era o teorema potrivit careia, daca doua planuri paralele sunt taiate de un al treilea plan, se formează doua drepte paralele Am fost singurul olimpic la matematica din clasa.



Eu v-am spus socoteala lui Coman, eu am dat 2 milioane pe el, pe 80% din el. Am mai dat 1 milion pe 20%. Adica el este evaluat la 7 milioane de euro, dar am dat 3 milioane.



Inseamna ca sunt convins ca poate fi vandut pe o suma mare. Eu cred in Coman, nu va spun de alt jucator ca apoi spuneti ca sunt nebun. Dar eu cred ca Florinel Coman este jucator de 100 de milioane de euro. Eu am spus ca daca primesc 40 de milioane de euro il dau, daca cineva imi da 20 de milioane de euro, nu-l dau. De ce am riscat 3 milioane, ca sa castig 30 de milioane, 70 de milioane" a declarat Gigi Becali la Pro X.

Patronul Stelei nu a facut deplasarea cu echipa pentru partida de la Plzen: "Nu merg in Cehia pentru ca e mai folositor pentru mine sa ma rog 1-2 ore decat sa stau in avion. Nu mai merg la niciun meci in deplasare. Pentru mine fotbalul este o traire si o pasiune. Nu merg la Giurgiu ca nu imi place acolo. Fac numai ce imi place si cel mai mult imi place la Biserica. Si la fotbal imi place doar pe National Arena" a mai spus Becali.

Becali spera intr-o victorie a Stelei in partida care va fi joi seara in direct la Pro TV: "O sa fie un meci in care o sa fiu relaxat, sper sa castigam pentru ca sunt bani, castigam si la coeficient"