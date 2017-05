Decizie surprinzatoare a lui Mourinho pentru finala Europa League! A anuntat deja un titular

Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul! Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45



Jose Mourinho a anuntat dupa calificarea in finala Europa League ca Sergio Romero isi va pastra locul in poarta lui United pentru meciul care o poate readuce pe United in grupele Champions League. Internationalul argentian a fost titular in ultimele 10 meciuri de competitie, reusind sa scape in 6 meciuri fara gol primit.

David De Gea este titular cert in poarta lui Man United in campionat, fiind votat cel mai bun jucator al echipei de catre suporteri in ultimii 3 ani. Mourinho a confirmat insa ca De Gea nu va juca.

"Daca totul este normal si nu exista nicio problema, Sergio va juca in finala. Mereu exista un fel de rivalitate intre cei 2 portari, mai ales ca amandoi sunt la acelasi nivel. Vorbim despre titularul nationalei Argentinei si titular nationalei Spaniei.



Se sprijina reciproc. Nu am vazut nicio problema intre ei. Cred ca este corect ca Sergio sa joace finala iar David accepta acest lucru. Mai ales ca a jucat si el in 2 meciuri de Europa League asa ca daca vom castiga, si el va castiga" a spus Mourinho.

