"De ce mi-a fost frica nu am scapat!" Reactia lui Contra, dupa 0-3 la Bilbao! Unde a ratat calificarea

Bilbao 3-0 Dinamo (4-1 general) / Dinamo iese rapid din Europa, dupa o infrangere usturatoare pe San Mames.

Contra spune ca fazele fixe au facut diferenta in prima repriza intre cele doua echipe, desi elevii sai stiau ca de acolo vine pericolul. Dinamo nu a jucat la adevarata valoare in infernul de pe San Mames, mai spune antrenorul dinamovist.



"E greu pe un teren ca asta sa ai 0-2 dupa doua faze fixe. E o echipa foarte periculoasa la faze fixe. E greu sa revii in joc. De ce mi-a fost frica, de teama de a nu intra la adevarata noastra valoare, s-a vazut. In repriza a doua am incercat sa aduc ceva in plus, cu Costache in partea dreapta, am atacat, baietii au incercat, dar diferenta s-a facut in prima repriza la cele doua faze fixe. La golul trei a fost o greseala, a urcat toata echipa in atac, o echipa experienta nu te iarta. Felicit echipa Bilbao pentru calificare, noi sa invatam din aceasta infrangere", a spus Contra la conferinta.