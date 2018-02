"Credeti in castigarea Europa League?!" Dica si drumul spre Steaua UEFAntastica! Ce a raspuns

Nicolae Dica spera la un nou meci mare din partea jucatorilor lui pe Olimpico.

Becali a anuntat ca isi vede echipa in stare sa castige Europa League. Victoria cu Lazio de la Bucuresti i-a dat incredere. Dica nu e la fel de optimist.

"Deocamdata nu ma gandesc la castigarea Europa League. Sper sa reusim sa ne calificam maine. Dam de un adversar foarte bun. In tur am castigat, am facut o partida buna. Maine seara ne asteapta un meci foarte greu. Cred ca aceasta echipa, in timp, poate ajunge unde a ajuns si generatia din care am facut eu parte, in 2006. Au venit 12 jucatori noi in vara, trebuie timp pentru a face o echipa care sa fie buna in Europa", a spus Dica.

