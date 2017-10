ANTOLOGIC | Cum a incercat Becali sa-l motiveze pe Budescu inaintea meciului cu Hapoel Beer Sheva: "Bai, Budi, eu iti dau..."

Hapoel Be'er Sheva - Steaua e LIVE la ProTV, joi seara, de la 20:00. Bucurati-va de fotbal!

Steaua disputa in aceasta seara un meci extrem de important. Confruntarea cu Hapoel Beer Sheva poate decide, in mare masura, calificarea in primavara europeana.

Fara Alibec, lasat acasa din motive disciplinare, si fara Gnohere, care va fi rezerva, stelistii asteapta ca golul sa plece din gheata lui Budescu.

Gigi Becali a dezvaluit ca toate sperantele sale intr-o victorie sunt puse in Budescu si a declarat ca a incercat sa-l motiveze reamintindu-i... ce salariu primeste la Steaua.

"In seara asta avem baza in Budescu. I-am si zis: <Bai, Budi, eu iti dau 300 si ceva de mii de euro pe an ca sa faci diferenta>. El este jucatorul care face diferenta", a declarat Gigi Becali la ProX.