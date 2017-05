Acum 4 ani facea misto de Steaua si Europa League, acum a dansat de fericire! Gestul lui Mourinho cand jucatorii au ridicat trofeul: VIDEO

Daca in trecut cataloga Europa League ca fiind competitia pierzatorilor, Jose Mourinho a numit meciul cu Ajax "cel mai important din istoria lui Man United"!

Ziua FINALA! Sambata,17:00 Finala U19: Academia Hagi - UTA! 19:00 Special: VINE CUPA! 20:45, in direct la Sport.ro, Finala Cupei: Astra - FC Voluntari! Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

"Europa League poate fi analizata in doua feluri. Unul: o castigi. Altul: de ce o castigi? O castigi pentru ca nu ai trecut de grupele Ligii Campionilor. Al doilea motiv: nu dai de echipe ca Steaua Bucuresti in Champions League" spunea Jose Mourinho in 2013 cand se afla pe banca lui Chelsea, cea care tocmai castigase Europa League cu Rafa Benitez.

4 ani mai tarziu, Mourinho a castigat pentru a 2-a oara in cariera Europa League. Iar actualul antrenor al lui Manchester United a sarbatorit ca niciodata succesul in fata lui Ajax. Mourinho a dansat de bucurie si a fost trantit de fiul sau cand acesta l-a imbratisat!

Mourinho nu s-a oprit aici - in timp ce jucatorii ridicau trofeul, s-a intors spre acestia si le-a aratat 3 degete - acesta este numarul de trofee castigate cu Man United de la venirea sa: Supercupa Angliei, Cupa Ligii Angliei si, acum, Europa League. Toate cele 3 sunt trofee pe care Mourinho le desconsidera in trecut.

Mourinho, acum 4 ani

Mourinho, dupa victoria din finala Europa League cu Ajax