Sarbatoare GIGANT pentru Milan: ce se intampla inainte de startul meciului cu Craiova! 21:45 AC Milan - Craiova in direct la PRO TV

12:50 4 capitani in 35 de ani! Diseara se afla noul lider al lui AC Milan



Suporterii italieni asteapta nerabdatori sa afle cine va fi noul capitan al lui AC Milan. In ultimii 35 de ani echipa a avut doar 4 jucatori in acest rol.



Antrenorul Montella nu a ales pana in prezent capitanul pentru meciul de diseara impotriva Craiovei. Multa lume pariaza ca in final Bonucci va purta banderola, insa fundasul adus de la Juventus nu va juca diseara. Milan nu l-a trecut pe lista UEFA pentru dubla cu Universitatea.



Adversara Craiovei de diseara se intoarce intr-un meci european dupa 3 ani, ultima oara echipa italiana fiind invinsa de Atletico Madrid in turul secund al Ligii Campionilor in 2014. Formatia lui Montella ar avea nevoie doar de o remiza in fata Craiovei pentru a se califica in play-off-ul Europa League, invingand cu scorul de 0-1 pe terenul craiovenilor.



Montella ar putea surprinde in primul 11 cu Suso, Conti si Andre Silva.



Astfel, echipa de start a Milanului ar putea arata asa: Donnarumma in poarta, linia de fund formata din Conti pe dreapta, Rodriguez pe stanga, Zapata si Musacchio in centru, la mijloc Locatelli si Kessie, iar Bonaventura in sprijinul unui trident format din Andre Silva, Suso si Niang.