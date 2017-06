S-a lasat de sport din cauza unei accidentari, iar acum isi dedica tot timpul recuperarii altora. Interviu cu Alin Burileanu, terapeut al nationalei Romaniei

Alin Burileanu este unul din terapeutii nationalei. A jucat fotbal la juniorii Craiovei, dar a trebuit sa se lase din cauza unei accidentari. Atunci si-a jurat ca va face tot posibilul sa lupte impotriva accidentarilor. E motivul pentru care s-a facut kinetoterapeut. A vindecat sute de sportivi si de vedete la clinica lui.

"Nu am avut parte decat de zambete foarte multe, de fiecare data cand terminam o zi. Este cea mai mare multumire pentru mine", spune Alin Burileanu.

Una din minunile sale e refacerea lui Nicusor Bancu. Fotbalistul Craiovei a facut dubla fractura de tibie si peroneu la un meci cu Viitorul si urma sa revina pe teren dupa un an.

"N-am apucat sa vad nici acum momentul accidentarii. O singura data am vazut-o, la spital, din greseala: ma uitam la televizor dupa operatie si ei au dat pe un post unde era stirea cu mine ca mi-am rupt piciorul, de atunci nu am mai avut curajul sa ma uit. Nu ma simt in stare sa vad accidenarea. Cand m-am accidentat, gandurile mele erau ca nu voi mai putea sa joc fotbal, ca nu voi mai merge corect", povesteste Nicusor Bancu.

"Nicusor Bancu a fost si ramane un exemplu pentru mine si echipa mea de terapeuti. Nu a spus niciodata ca nu mai poate, a lucrat atunci 5 sau 6 luni minim 6 ore pe zi", mai spune si kinetoterapeutul.

"Tot timpul curgeau apele pe el, schimba 3-4 echipamente intr-o zi normala, facea cel putin 3 dusuri numai in cabinetul nostru, in fiecare seara se ducea si la piscina", isi mai aminteste el.

Bancu a fost din nou bun de joc dupa 5 luni. Burileanu statea aproape non-stop cu el la sedintele de terapie.

"Pentru mine este un erou. M-a ajutat atat de mult sa-mi revin dupa acea accidentare horror, nu stiu cum sa-i multumesc. De fiecare data cand ma intalnesc cu el, am o emotie speciala, imi dau lacrimile. Au fost momente, va spun sincer, cand imi venea sa renunt, dar datorita lui am continuat, a uitat si de familie, si de tot si a stat numai pe capul meu sa-mi revin", mai povesteste si Nicusor Bancu.

Alin Burileanu are o echipa de peste 20 de medici si terapeuti la clinica lui din Craiova. Fotbalistii din zona vin pentru recuperare, dar si ca sa previna accidentarile. Ivan si Barboianu profita de fiecare moment ca sa mearga la el.

"Chiar daca este dur, chiar daca este greu, tot cee ace face el este pentru binele meu. L-am ascultat de foarte multe ori, am strans din dinti si am continuat. M-a recuperat mai repede decat preconiza oricine si m-a adus pe terenul de joc in conditie foarte buna", spune si Stefan Barboianu.

Handbalista Valentina Elisei a venit tot la el cand si-a rupt ligamentele. A pus-o pe picioare in timp record.

"M-a ajutat foarte mult. Recuperarea dupa o operatie de ligamente e de durata, e vorba de multa munca, de ambitie, conteaza foarte mult sa ai langa tine profesionisti. Eu am avut noroc ca l-am avut langa mine pe Alin", spune si Valentina Elisei.