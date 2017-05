Multescu si-a anuntat PLECAREA de la Craiova dupa eliminarea cu Voluntari: "Mi-am depasit obiectivele, dar asta a fost ultimul meu meci la echipa asta!"

Gigi Multescu se desparte de Craiova dupa un sezon.

Antrenorul oltenilor spune ca nu-si va prelungi acordul cu CS Universitatea. Multescu e multumit de ce a realizat: a jucat ofensiv si a calificat echipa in preliminariile Europa League.

"Am jucat singuri doua meciuri si ne-am batut. Am reusit sa ne marcam si-un gol. Meciul s-a pierdut la noi. Au facut tot ce-au putut sa rupa jocul. Noi n-am fost precisi la finalizare. Ne lipseste un om care sa inscrie goluril. Pentru mine e ultimul meci pe banca echipei. Imi pare rau ca nu am reusit sa facem o performanta mai mare. Mi-am depasit obiectivele.

Noi am avut in contract calificarea in play-off. Am jucat ofensiv, am ajuns si in semifinalele Cupei, am fost peste asteptari. E o mare suparare pentru mine. Am fost obositi, am pierdut multi jucatori. Nu-i treaba mea cine ma inlocuieste, prefer sa nu discut despre asta", a spus Multescu la Sport.ro.