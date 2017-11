Meciul ULTIMEI SANSE pentru 4 stelisti! Dica trimite o echipa puternica in Cupa Romaniei, astazi la Pro TV! Vezi echipa probabila

Eliminata anul trecut din Cupa Romaniei de CS Mioveni in optimi, Steaua nu vrea sa mai repete "performanta".

Nicolae Dica va face si pentru partida din aceasta seara multe modificari in formula de start, insa chiar si asa va trimite o echipa puternica in fata celor de la AC Poli Timisoara. Catalin Golofca poate primi ultima sansa in tricoul Stelei, jucatorul venit de la FC Botosani revenindu-si dupa accidentarea suferita in Europa League. De asemenea, Artur Jorge, Achim sau De Amorim pot juca ultimul meci, fiind pe lista jucatorilor de care Steaua intentioneaza sa se desparta.

Pe langa acestia vor juca si 3 jucatori obisnuiti cu primul 11 al Stelei - Dennis Man, cel care nu a evoluat cu Astra din cauza unei suspendari, Nedelcu si Gnohere, ultimul reusind sa-i inscrie 4 goluri in campionat lui ACS Poli in victoria cu 7-0.

Daca in echipa de start vor fi destul de multi jucatori experimentati, pe banca de rezerve se vor afla numai pusti: Ianis Stoica, Pacionel, Benzar, Szecui si Ardelean.

Echipa probabila a Stelei:

Vlad - Pleasca, A Jorge, Larie, Filip - Achim, Nedelcu - Golofca, Man, De Amorim - Gnohere