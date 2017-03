"De acum, ne vedem de campionat". Ce spune Hagi despre eliminarea din Cupa si lupta la titlu in Liga I, dupa 1-3 cu Astra

Viitorul 1-3 Astra | Echipa lui Sumudica este cea de-a patra calificata in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ACS Poli, Voluntari si CSU Craiova.

Gica Hagi a vorbit la finalul partidei de la Ovidiu, pierduta de echipa sa cu 1-3.

"Trebuie sa recunoastem ca adversarul a fost mai bun ca noi. Am inceput bine, a fost un duel echilibrat, dar cand faci greseli cu Astra, esti taxat.

Orice meci e important pentru noi, indiferent ca e in Cupa sau in campionat. Vrem sa construim o mentalitate de invingatori. Poate ca si eu am fost neinspirat, trebuia sa fac niste lucruri, si jucatorii la fel. Vom analiza meciul.

Cupa este o competitie imprevizibila, nu putem spune cine va castiga. Dar Astra este o echipa experimentata si inteligenta, cu jucatori valorosi.

Adevarata surprinza a campionatului, cu tot respectul si pentru cei de la Timisoara, care au reusit un lucru mare in zona de jos a clasamentului, suntem noi.

De acum ne vedem de campionat, nu avem ce sa facem. Invatam din toate, din bune si din rele.

Incercam sa crestem, incercam sa le dam posibilitatea si unor jucatori mai tineri. Nu pot vorbi urat despre echipa, chiar daca am pierdut. Baietii au avut un an bun, suntem pe primul loc. In plus, am intalnit o echipa experimentata, inteligenta.

Nu ma intereseaza ca Steaua a devenit FCSB, nu comentez eu", a spus Gica Hagi dupa Viitorul 1-3 Astra.