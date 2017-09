O noua aroganta a fanilor lui PSG dupa transferul lui Neymar! Tricoul cu care rad de Barcelona

Neymar nu va juca in aceasta etapa pentru PSG.

Transferul lui Neymar de la Barcelona la Paris Saint-Germain pentru 222 de milioane de euro a fost marea lovitura a verii. Cei de la Barca nu au crezut ca il pot pierde pe jucator, insa seicii au platit clauza de reziliere iar Neymar si-a dat acordul sa mearga in Franta.

Gerard Pique a devenit tinta multor ironii dupa ce a postat cu cateva zile inainte de plecarea lui Neymar o poza cu acesta si mesajul: "Se queda" (Ramane). Chiar daca a recunoscut ulterior ca a fost o gluma si ca in acel moment stia ca Neymar va ajunge la PSG, fanii clubului francez nu au ratat ocazia de a-l ironiza! Fanii au decis sa personalizeze tricoul echipei cu numarul lui Neymar, 10, doar ca in locul numelui jucatorului a fost trecut acest mesaj!

PSG joaca in aceasta seara impotriva lui Metz, insa Neymar va fi menajat dupa drumul lung facut pentru partidele echipei nationale. Are insa toate sansele sa debuteze in echipa lui Emery celalalt mare transfer al parizienilor, Kylian Mbappe.